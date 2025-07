Correa saluta l’Atletico Madrid: “Qui sono cresciuto e maturato, me ne vado con orgoglio”

10/07/2025 | 12:04:39

Angel Correa saluta l’Atletico Madrid sui social dopo il suo passaggio al Tigres: “A volte le parole non bastano… Dopo tanti anni, mi tocca salutare un luogo che sento ormai parte della mia vita. Qui sono cresciuto, maturato come calciatore e come persona. Mi hanno insegnato a difendere questi colori e a esultare per ogni gol come se fosse l’ultimo. Grazie ai tifosi per avermi fatto sentire amato fin dal primo giorno. Me ne vado con l’orgoglio di avervi rappresentato in campo con il cuore fino all’ultimo minuto” Immediata la risposta dell’Atletico sui social: “Non è un addio, è un arrivederci. Qui avrai sempre casa tua”.

FOTO: x Tigres