Correa-Milan per 50 milioni. Ora l’Atletico ha i soldi per chiudere James. Su Eriksen…

Il Milan è sul punto di perfezionare l’operazione Angel Correa. Confermate le autorevoli anticipazioni provenienti dall’Argentina (leggi qui): nelle ultime ore il club rossonero ha accelerato, mettendo sul piatto una proposta da 40 milioni più bonus per arrivare a circa 50, mentre al giocatore è stato offerto un contratto quinquennale da circa 3 milioni a stagione. Nelle prossime ore è atteso in Italia Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico, per chiudere l’affare Correa-Milan. Giampaolo aspetta il colpo per il reparto avanzato, un profilo duttile e di qualità, che garantisce gol e soprattutto assist. E ora l’Atletico ha i soldi che servono per chiudere James Rodriguez (oggi più lontano dal Napoli), che ha scavalcato Eriksen nelle gerarchie dei Colchoneros. Il Tottenham, infatti, malgrado un contratto in scadenza tra meno di un anno, non ha fatto passi indietro e chiede una cifra superiore ai 60 milioni per il cartellino del danese.

Foto: Twitter personale Angel Correa