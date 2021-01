Correa: “Contento di essere tornato, ora devo cercare continuità”

L’attaccante della Lazio, Correa, è rientrato questa sera dopo un infortunio e ha dato la sua mano nel successo della Lazio sul Sassuolo.

Queste le sue parole a Lazio Style Channel: “Sono felice di essere rientrato, ora spero di arrivare presto al top della forma. È una vittoria pesante che ci voleva, stiamo giocando bene nell’ultimo periodo. Serviva finire il girone di andata con una bella vittoria e lo abbiamo fatto. Il Sassuolo gioca bene, sa gestire il pallone e spesso ti fa girare a vuoto. Siamo stati bravi ad aspettare e poi a trovare gli spazi giusti per colpire, abbiamo creato tanto e fatto tanto possesso palla. Abbiamo fatto una prova di grande qualità. L’Atalanta? Ha un ritmo impressionante. Li abbiamo già battuti e siamo pronti per questa nuova sfida in cui vogliamo fare risultato”.

Foto: Sito Lazio