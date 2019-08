Correa, la rincorsa continua del Milan. E l’Atletico che…

Angel Correa chiodo fisso del Milan. E situazione da sbloccare con pazienza. In questo caso c’è tutto: il placet di Giampaolo, la volontà del diretto interessato che ha da tempo detto sì ai rossoneri. L’ostacolo, come sempre accade in situazioni del genere, è rappresentato dalla corsa al rialzo sul cartellino dell’Atletico Madrid che non fa sconti rispetto ai circa 50 milioni chiesti, che al limite chiede percentuali su futura vendita, mentre il Milan si è assestato sopra i 40 milioni e non si muove da lì. Basterebbe una cessione (André Silva) per aumentare il budget, ma forse si può chiudere lo stesso con uno sforzo e con una reciproca volontà di darsi una mano. Al momento siano fermi, ma c’è ancora tempo. Sulla valutazione così alta del calciatore si potrebbe disquisire, sulle sue qualità no, ecco che – tranne sorprese – sarà una situazione che ci trascineremo per giorni e giorni.

Foto: Correa Twitter personale