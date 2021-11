Correa: “Inzaghi è come un fratello maggiore. Dzeko è pazzesco, Brozovic impressionante”

Alla vigilia del derby tra Milan e Inter, Joaquin Correa ha parlato del rapporto con Simone Inzaghi e di alcuni suoi compagni di squadra. Ecco le parole dell’attaccante nerazzurro rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Al momento del mio trasferimento, dopo il mio procuratore, ho sentito proprio Inzaghi oltre che il club: mi ha fatto capire che questo era un passo in avanti importante. Sentirlo in quel momento mi ha reso felice e sicuro. Non lo vedo cambiato, è sempre tranquillo e determinato. Bravissimo a gestire con intelligenza: un fratello maggiore che si fa volere bene dai suoi giocatori. E anche il suo staff lavora benissimo: per questo penso che le cose andranno bene per noi, basta avere pazienza“.

Su Dzeko: “Con Edin scherzo sempre: gli dico che a Roma vincevamo sempre noi. Averlo come avversario era dura, meglio da compagno: è pazzesco, segna tantissimo“. Il compagno di nazionale Lautaro Martinez: “Con lui c’è una competizione sana, ma andiamo tutti nella stessa direzione. Anzi il Toro mi sta aiutando tantissimo in tutto: è un top dentro e fuori dal campo. Prima di venire mi chiamava continuamente per chiedermi: ci teneva che venissi“. Il commento su Brozovic: “Il livello della rosa è altissimo. Brozovic, al di là degli scherzi, è impressionante: quanto corre per tutto il campo“.

Foto: Instagram personale Correa