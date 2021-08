Correa-Inter: tutto confermato, anche la tempistica. Tucu in arrivo a Milano

Joaquin Correa all’Inter. E non Belotti. Tutto confermato, anche la tempistica: nelle prossime ore l’argentino sarà a Milano, pronto per visite e firma. L’Inter avrebbe voluto chiudere entro mercoledì, proprio così. Venerdì scorso la giornata chiave, con incontro a sorpresa per Correa nel bel mezzo della suggestione Thuram, ulteriore conferma che l’Inter si stava preparando ad accelerare a prescindere dagli altri candidati. Incontro a sorpresa e che abbiamo giudicato “molto positivo”, indizi importantissimi. Da quando non è stato più possibile prendere Zapata, l’Inter ha virato sul Tucu. Da venerdì una volata, malgrado il pessimismo e in qualche caso la confusione mediatica. Le cifre sono quelle di ieri: 30 milioni più 1 di bonus.

Foto: Instagram Correa