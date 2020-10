Correa: “Giocare in Champions è stupendo. Oggi vogliamo vincere per iniziare bene”

A pochi minuti dalla gara in Champions League contro il Borussia Dortmund, Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita. Queste le parole dell’attaccante della Lazio: “Giocare la Champions ed essere protagonista è la cosa più bella che possa capitare a un calciatore. Il periodo che stiamo vivendo non è il migliore, ma quando affrontiamo squadre di qualità facciamo sempre bene. Oggi vogliamo vincere per iniziare bene il girone.”

Foto: twitter Lazio