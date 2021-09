Correa: “Esordire con una doppietta è stato bellissimo”. Poi spiega la sua esultanza

Joaquin Correa partita dopo partita sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante nell’Inter. Il Tucu, nel corso di un’intervista a Dazn, si è soffermato sul suo esordio in neroazzurro contro il Verona: “E’ stato bellissimo perché era la mia prima partita e ci tenevo tanto a venire qui: è stato un giorno bellissimo. Mi hanno raccontato che era dai tempi di Recoba che non succedeva una doppietta all’esordio: io ero felicissimo perché abbiamo vinto. E’ stato bello esordire così”.

Correa ha raccontato l’esperienza vissuta nel 2013, quando è stato molto vicino a vestire la maglia nerazzurra. “La foto con Zanetti e Pereira? Nel 2013 ero un bambino che voleva venire a tutti i costi qua: quell’anno è stato troppo importante per me. Da quando sono entrato in prima squadra, in Argentina, ho sempre avuto intenzione di venire: l’Inter mi voleva, ma per una cosa o l’altra sono rimasto là. Però è stata un’emozione bellissima. Un tunnel a Walter Samuel? Non ricordo tunnel, solo qualche graffio”.

Infine sulla sua esultanza: “Voglio vincere qua, con l’Argentina: poi cerco di vedere. L’esultanza? In Argentina c’era una persona che diceva a me e ai miei amici che noi che andavamo in Europa non avevamo sangue. Partì tutto da lì, dicendo che a noi, invece, il sangue scorre: lo facevamo a calcetto, e poi da lì l’ho fatto sempre”.

Foto: Twitter Inter