Correa: “E’ un periodo strano, dobbiamo uscirne da uomini”

Joaquin Correa, attaccante biancoceleste, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta dell’Allianz contro la Juventus: “Purtroppo è un periodo strano, dove ad ogni errore o episodio prendiamo subito gol. Dobbiamo uscirne da uomini, come abbiamo sempre fatto. Domani ci riposiamo e da lunedì torneremo a lavorare. Tutti abbiamo dato il massimo in campo, capitano partite in cui le cose non vanno come si spera. Bisogna uscirne con umiltà e tornare ad essere noi stessi.

Crotone? In Serie A non puoi sottovalutare nessuna squadra, dobbiamo giocare nella stessa maniera contro tutti. Gol? Cerco di fare sempre il massimo per la squadra, a volte segno ed altre no ma l’importante è aiutare sempre la squadra”.