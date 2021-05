Correa e Immobile trascinano la Lazio: 2-0 al Genoa all’intervallo

La Lazio chiude in vantaggio all’intervallo nella partita contro il Genoa. Nel 2-0 dell’Olimpico decidono Correa al 30′, in gran forma, con una bella giocata all’interno dell’area di rigore e Ciro Immobile che si è procurato e trasformato un rigore al 43′ salendo a quota 19 gol in campionato. La Lazio, comunque, sta facendo la partita, già nei primi minuti i biancocelesti sfiorando la rete con Immobile, che non ha trovato la porta di poco. Poi Perin ha respinto un paio di tiri da fuori. Da segnalare l’ammonizione al 32′ di Goldaniga e di Leiva al 45′.

Foto: Instagram personale