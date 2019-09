Correa: “Derby sfortunato, ma il nostro approccio mentale è cambiato. Sul rinnovo…”

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha parlato così ai cronisti presenti in mixed zone dopo il pareggio nel derby contro la Roma: “Siamo stati un po’ sfortunati. Ci sono stati tanti pali, ma anche tante giocate che ci lasciano arrabbiati. Almeno la squadra ha avuto la voglia di pareggiare. Il rigore? E’ sfortuna, perché Milinkovic-Savic non poteva togliere il braccio. L’approccio mentale è cambiato. L’anno scorso andavamo giù quando subivamo gol, quest’anno invece siamo tutti più sicuri di quello che facciamo. Ma un po’ di sfortuna c’è stata. Rinnovo? Non lo so, sono cose della società. Loro mi hanno sempre trattato come mi merito, sto bene alla Lazio”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio