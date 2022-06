Oltre due settimane fa, era il 10 giugno, vi avevamo parlato di una trattativa in stato avanzato – ormai ai dettagli – per il trasferimento dell’esterno sinistro Niccolò Corrado, classe 2000 tornato all’Inter dopo la stagione con la FeralpiSalò. La trattativa era in fase avanzata già a quei tempi, adesso siamo davvero agli ultimi dettagli.

Foto: Instagram Personale