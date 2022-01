Corrado su Lucca: “L’hanno cercato in tanti ma siamo felici di aver resistito a club come Sassuolo e Lazio”

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, attraverso Sky ha parlato di Lucca: “L’hanno cercato in tanti e questo per noi è anche motivo di orgoglio, prenderlo in estate fu un sacrificio importante e siamo felici di aver resistito. Sassuolo, Lazio, siamo felici di aver resistito. Stiamo aspettando ora solo l’ultimo TMS per il trasferimento di Puscas. In questi anni abbiamo fatto tante operazioni col Sassuolo e imparando da Carnevali non potevo che chiedere tanto. E’ una delle persone che stimo di più, c’è dispiaciuto vedere come questa trattativa abbia preso una piega che parlava di problematiche ma non era così. Lucca interessava al Sassuolo la scorsa estate e magari interesserà la prossima. Ma tutto in un clima molto sereno, la stima è massima”.

FOTO: Twitter Pisa