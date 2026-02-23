Corrado: “Siamo a 9 punti dalla salvezza, bastano poche vittorie per restare in Serie A”

23/02/2026 | 21:31:00

L’ad del Pisa Giovanni Corrado ha parlato così a DAZN: “Per noi la sliding door è già sulla chiusura di Ranieri su Meister perché l’errori di Fagioli è un errore grosso in una partita del genere e dobbiamo avere la capacità di trasformare i dettagli in risultati per noi. Come mai un approccio così alla partita? Abbiamo avuto 5-6 situazioni per ripartire nel primo tempo e abbiamo sbagliato tecnicamente. Queste partite in trasferta nei primi 15 minuti sono fondamentali, non devi prendere gol per poi sperare di uscire alla lunga. Invece non è stato così ed è chiaro che la partita cambia perché abbiamo fatto peggio di ciò che immaginavamo. Noi però continuiamo a stare dentro le partite, dobbiamo solo migliorare nei dettagli. Oggi abbiamo avuto grandi occasioni per riaprire la partita. Siamo sempre a 9 punti dalla salvezza, alcune squadre hanno cambiato la loro stagione in due partite. È un campionato equlibrato e basta poco per riaprirlo, però dobbiamo iniziare a sfruttare le opportunità che ci creiamo. Oggi sembra impossibile ma bastano poche vittorie per ripartire e guadagnarci la Serie A”.

foto sito pisa