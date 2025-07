Corrado (pres. Pisa): “Il sogno in attacco è Simeone. Ma la concorrenza è alta”

08/07/2025 | 15:50:42

Giuseppe Corrado , presidente del Pisa, a Radio Kiss Kiss si è lasciato andare sul grande obiettivo per l’attacco, ovvero Giovanni Simeone del Napoli.

Queste le sue parole: “Simeone potrebbe rientrare nei nostri programmi. Averlo sarebbe un sogno. Il papà è stato un artefice di quel Pisa, il Cholo viene spesso qui. Non ho ancora chiamato De Laurentiis. Mio figlio ed il direttore con Manna ne hanno parlato. Simeone è un giocatore che ci interessa, però sappiamo che abbiamo una concorrenza agguerrita. La vera missione è mantenere i nostri parametri. Abbiamo vinto la serie B con il nono monte ingaggi. Siamo stati più bravi degli altri. Scoprire talenti, creare presupposti per una società sostenibile questa la nostra missione”.

L’altro giocatore del Napoli dato in direzione Pisa è Mazzocchi: “Non credo, è un po’ lontano. Negli esterni siamo ampiamente coperti, Angori, Estevez. Abbiamo tanti giocatori in quel ruolo”.

Foto: Instagram Napoli