Corrado (pres. Pisa): “Fiducia in Gilardino. E’ un grande tecnico e motivatore”

22/09/2025 | 20:34:20

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato a Dazn prima della sfida a Napoli.

Queste le sue parole: “Gilardino ha preparato la partita in maniera diversa, leggermente, aggiungendo qualcosa sulle ripartenze. Le nostre aspettative sono quelle di fare un campionato che ci porti alla salvezza. Oggi è bello vivere quest’atmosfera, non abbiamo potuto farlo per tanto ed è bello per i tifosi”.

Su Gilardino:“Un ragazzo straordinario, che sa motivare senza usare paroloni o alzare la voce. E’ molto preparato, è piemontese come il sottoscritto, per cui ci troviamo benissimo”.

C’è qualche neoacquisto su cui punta? Magari Nzola?

“Sarà la prima partita che farà dall’inizio. Puntavamo molto su Stengs, ma ha avuto un problema muscolare che lo terrà fuori per mesi. Un incidente come quello di Lukaku, quindi non un bell’incidente. Poi abbiamo recuperato altri giocatori come Estevez, Leris.

Quant’è bello essere qui?

“Io qui venivo in questo stadio da tifoso, all’epoca da tifoso juventino. Ho visto una volta perdere e una volta pareggiare, la prima Juventus di Conte, 3-3, contro un Napoli forte ma non così forte. Questa è la terza, vediamo”.

Foto: sito Pisa