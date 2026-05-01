Corrado (Pisa): “Cosa abbiamo sbagliato? Credo che ci sia mancata l’esperienza della Serie A. Il conoscere bene la categoria”

01/05/2026 | 23:37:50

Giovanni Corrado, dirigente del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Lecce e la retrocessione in Serie B.

Le sue parole: “Tante volte ci siamo interrogati per cercare di capire cosa potesse mancarci: se fosse un problema di gol fatti, di tenuta difensiva, di scelte o di sostituzioni. In realtà, credo che ci sia mancata l’esperienza stessa della Serie A, la reale conoscenza della categoria. E non mi riferisco solo ai giocatori, perché questo gruppo ha dimostrato ancora oggi di essere formato da ragazzi veramente speciali. Credo che la città di Pisa debba essere orgogliosa di averli avuti qui, non solo per lo storico traguardo raggiunto l’anno scorso, ma per il grande attaccamento alla maglia che hanno sempre dimostrato. Un atteggiamento che il nostro pubblico, dimostratosi ancora una volta ampiamente da Serie A, ha capito e apprezzato. Purtroppo l’esperienza ci è mancata. Abbiamo pagato probabilmente un errore di valutazione commesso in estate, tra luglio e agosto: non abbiamo compreso appieno quali fossero le reali necessità per mantenere questa categoria. Inoltre, ci siamo scontrati con il problema del nostro ‘appeal’ sul mercato. Se in Serie B il progetto del Pisa rappresentava qualcosa di straordinario, in Serie A ci siamo scontrati con una realtà in cui la competizione nazionale ed europea è altissima. Queste sono dinamiche che riesci a capire fino in fondo solo vivendole sulla tua pelle. Pensi di poter arrivare a determinati obiettivi e invece ti rendi conto di dover affrontare un mercato nettamente più competitivo, in cui tu non rappresenti più l’eccezione positiva ma diventi la normalità, o addirittura ti ritrovi un gradino sotto la normalità, considerata la nostra lunghissima assenza da questa categoria. In queste situazioni così complesse devi sempre cercare di bilanciare due aspetti: le esigenze a breve termine – ovvero cercare di avere un impatto immediato sulla squadra per salvarla – e la visione a lungo periodo, che coincide con la salvaguardia e la salute finanziaria della società. Non puoi mai perderla di vista. Il paradosso del calcio è che oggi retrocediamo, ma magari tra sedici mesi vedremo tanti di questi ragazzi giocare stabilmente in altre squadre di Serie A. E allora verrà spontaneo chiedersi: ‘Ma come mai da noi, tutti insieme, non hanno funzionato?’. Purtroppo la risposta è che, a volte, certe alchimie e certi incastri semplicemente non funzionano. A volte metti insieme tanti giocatori, ma non riesci a trovare gli elementi giusti in grado di aiutare e amalgamare bene il gruppo. I motivi dietro a un’annata storta possono essere centinaia. Il dato di fatto è che oggi retrocede una squadra neopromossa dalla Serie B, che agli occhi di molti sembrava la principale candidata alla retrocessione fin dal primissimo giorno. Noi abbiamo cercato in ogni modo di fare di tutto per provare a invertire questo pronostico, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Mi dispiace davvero molto. Ricordo quello che dissi in passato, dopo la finale playoff persa contro il Monza: se in quel giorno avessimo vinto, forse non ci saremmo sentiti del tutto pronti per il salto di categoria. Invece, forti della straordinaria annata dell’anno scorso, stavolta ci sentivamo molto più pronti di quanto poi abbiamo realmente dimostrato di essere sul campo. Nonostante l’amarezza di oggi, io credo fermamente che questo progetto abbia aperto degli spiragli e costruito basi solide che a Pisa non si erano mai viste. Sono convinto che tutto il lavoro fatto finora potrà portare questa società a ritrovare la Serie A, permettendole di affrontarla e mantenerla in maniera molto più stabile la prossima volta.”

Cosa deve aspettarsi la piazza nel breve futuro “Sapere che nel panorama calcistico odierno a Pisa sono dovuti passare dieci anni per assistere a una retrocessione non è un dato per nulla banale. Non ci avevo pensato, ma visto che me l’hai fatto notare voglio dirti questo: quando noi siamo arrivati a Pisa, la Serie B era un sogno e la Serie A era vista come un vero e proprio miraggio. Oggi, il solo fatto che retrocedere in B ci veda tutti così profondamente delusi e amareggiati, significa che in questi anni sono stati fatti dei passi in avanti enormi. Per quanto riguarda il futuro, sono molto fiducioso. Credo che il Pisa abbia alle spalle una proprietà forte e per certi versi unica in tutto il panorama calcistico italiano. Per questo motivo mi sento di dire che la piazza e i tifosi possono stare assolutamente sereni”. Se c’è una cosa, tra tutte quelle che non hanno funzionato, che vi rimproverate più di altre, qual è? “Secondo me le valutazioni da fare, più che sui singoli individui o sull’allenatore, sono strettamente legate a ciò che ci rimproveriamo a livello generale. Come ho accennato all’inizio, l’errore principale è stato quello di sopravvalutare la nostra squadra e il lavoro straordinario che avevamo fatto l’anno scorso. Eravamo convinti di avere tra le mani una realtà molto più pronta per affrontare la Serie A rispetto a quanto si è poi effettivamente rivelata sul campo. Il secondo grande errore, di pari passo, è stato quello di sottostimare il peso e le difficoltà di tutto il contesto della massima serie rispetto alla nostra dimensione. Eravamo abituati a un altro tipo di scenario e l’impatto con questa nuova realtà, evidentemente, ha richiesto un conto molto più alto di quello che ci aspettavamo. Per sei anni siamo stati abituati a essere la realtà ‘straordinaria’ della categoria in cui ci trovavamo. Poi c’è stato l’impatto violento con la Serie A, un campionato in cui ci siamo resi conto che tutto quello che noi avevamo da offrire era considerato semplicemente ‘ordinario’. Questa è stata senza dubbio una nostra sottovalutazione importante. In momenti come questo, però, la cosa più importante è cercare di guardare la foresta nella sua interezza, senza fossilizzarsi sul singolo albero. Il dato di fatto è che oggi retrocede una squadra neopromossa dalla Serie B che, purtroppo, non ha dimostrato sul campo di essere in grado di mantenere la Serie A. Alla luce di questo, andranno inevitabilmente fatte delle valutazioni molto profonde. Ci tengo però a ribadire un aspetto fondamentale: la nostra fortuna è che, in mezzo a tutte le decisioni prese quest’anno, giuste o sbagliate che fossero, non è mai stata messa in pericolo la salute economico-finanziaria del club. Oggi abbiamo in rosa tanti ragazzi giovani di proprietà che garantiscono una continuità solida a questo progetto sportivo. Vi assicuro che non è un aspetto banale: se guardiamo agli ultimi dieci anni di calcio in Italia, abbiamo visto fin troppi casi in cui la perdita della categoria non è stata solo una semplice retrocessione sportiva, ma l’inizio di crisi societarie gravissime. Abbiamo visto fin troppi casi di club che hanno provato a barattare la propria stabilità economica pur di rincorrere disperatamente una salvezza. Questa, invece, è una società che tutela la propria salute e che, proprio per questo, può garantire grande continuità per il futuro. Dovremo solo ricordarci, con grande lucidità e calma, che ci sono ancora tanti step da affrontare per ritornare in Serie A ed esserci ancora più pronti di quanto pensassimo di essere questa volta. Per ora, però, è troppo presto per parlarne. Il concetto chiave resta questo: l’allenatore, i giocatori e i dirigenti sono semplicemente gli alberi; la società, invece, è la foresta. Un mio caro amico dice sempre che in una società di calcio, alla fine, servono unicamente tre cose: il pallone, i giocatori e il proprietario. Il pallone ce lo fornisce tranquillamente la Lega, che sia in Serie A o in Serie B. I giocatori li abbiamo, e vi assicuro che sono anche più che discreti. E il proprietario c’è, ed è una figura davvero solida e importante. Tutto il resto, credetemi, è assolutamente rimpiazzabile”.

Foto: sito Pisa