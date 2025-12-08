Corrado: “Nzola quando tornerà sarà in debito con noi. Mercato? Abbiamo tanto tempo davanti”

08/12/2025

Il presidente del Pisa Giovanni Corrado ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Parma: “Il nostro ruolo prevede di parlare specialmente nei momenti difficili, di supportarla quando le cose non vanno bene. Avevamo combattuto tanto con gli avvocati per rimandare la convocazione in Coppa d’Africa, ma abbiamo buttato via del tempo. Nzola quando tornerà sarà in debito con noi. Nel primo tempo siamo stati più timorosi, in un momento in cui concretizziamo meno andare sotto complica e non poco le cose. Il pallone pesa di più ed è più difficile. Non saremmo dovuti andare sotto. Forse avremmo meritato di più, ma se non stiamo raggiungendo quello che meritiamo sul campo vuol dire che dobbiamo aumentare di più la nostra voglia di stare nella categoria. Mancano tantissime partite, stiamo affrontando tante squadre che hanno già fatto questa categoria prima di noi. Ci vuole grande calma e pazienza, dobbiamo lavorare sui dettagli. Non voglio parlare di calciomercato, abbiamo tanto tempo davanti e abbiamo la classifica molto corta. Abbiamo buttato un po’ di punti negli ultimi minuti e oggi rendono questa sconfitta più amara di quanto sarebbe. Se ci pensate gli scontri diretti non li avevamo ancora persi. Ci può stare un passo falso, ma dobbiamo capire come andarci a prendere punti. Il campionato è molto lungo, ci vuole calma e pazienza. Voltiamo pagina. Abbiamo messo cinquanta cross dentro l’area, non abbiamo tanti punti in meno e abbiamo tanti giocatori con il potenziale non ancora espresso. Faccio i complimenti al pubblico ed è raro vedere in un contesto italiano avere questo supporto. Quando porti gli episodi dalla tua parte tutto diventa difficile. L’aspetto psicologico va considerato”.

