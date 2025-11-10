Corrado: “Non mi sarei aspettato il Pisa davanti alla Fiorentina. Siamo stati sfortunati in qualche episodio arbitrale”

Il presidente del Pisa Corrado ha parlato ai giornalisti a margine del Gran Galà del Calcio: “Il Pisa davanti alla Fiorentina ultima in classifica alla sosta di novembre? No, a questo non avrei mai pensato, credo sia un fatto eccezionale, temporaneo, che non rispecchia i valori in campo delle squadre. Non avrei forse neanche mai pensato che il Pisa fosse in una posizione di classifica che oggi varrebbe la salvezza. Gilardino è stato bravo. Abbiamo avuto anche episodi sfortunati di gioco, poi qualche episodio sfortunato arbitrale”.

foto instagram corrado