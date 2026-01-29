Corrado: “Il nuovo centro sportivo del Pisa darà lavoro al territorio, sarà una struttura al servizio del club”

Il presidente del Pisa Giovanni Corrado ha parlato in conferenza stampa del nuovo centro sportivo del club: “Siamo partiti dalla presentazione dei primi due partner finanziari. Il territorio ha risposto bene, perché vogliamo creare un futuro per Pisa, la provincia e la regione. Vogliamo condividere con la gente e i media i nomi dei nostri partner, finanziari e industriali. Il centro darà lavoro al territorio. Quando ci sarà il primo allenamento sarà una festa per tutti. Nei prossimi 50 anni sarà una struttura al servizio di Pisa. Presenteremo presto anche il general contractor. Al nostro fianco, oltre a Cetilar, ci saranno altri partner importanti”.

