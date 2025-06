Corrado: “I giovani italiani non vanno all’estero, questo è il problema”

23/06/2025 | 22:05:24

Nel corso della cerimonia del premio Romano Fogli, è intervenuto anche il Presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che ha così parlato dei problemi del calcio italiano, soffermandosi in particolar modo sui giovani: “Sta tutto nel sistema, che a volte dà la precedenza a fattori totalmente economici, nell’educazione. Il problema non sono gli stranieri che non vengono qui a giocare, ma gli italiani che non vanno all’estero. Dobbiamo formarci, proprio come i ragazzi che vanno a studiare fuori. Le opportunità di mercato per gli italiani sono frenate forse perché la comfort zone e l’essere riconosciuto nel proprio paese vale di più che fare un’esperienza all’estero. Vedo che Inghilterra e Francia hanno tanti giocatori all’estero e Nazionali forti, perché non potremmo farlo anche noi? Deve farlo chi guida il sistema, dare premi, in denaro e non, a chi valorizza i talenti e magari li dà a società straniere. Le Serie B e C ci sono anche là e non solo qui”.

Foto: instagram Pisa