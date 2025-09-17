Corrado (dg Pisa): “Albiol è un giocatore di livello superiore. Soddisfatti del mercato, ma non ci salveremo a febbraio”

17/09/2025 | 15:50:04

Il dg del Pisa Corrado ha parlato durante il Media day del Pisa, tornando anche sulle operazioni di mercato dei toscani: “Quando si parla con una persone come Albiol si ha l’impressione di avere un giocatore di un livello superiore. Tanti allenatori hanno detto a Pisa che la qualità umana del gruppo fosse molto elevata e qui oggi ci sono con me due giocatori che alzano ulteriormente questo valore. Ciò permette al nostro ecosistema di crescere. Sono ottimista e contento di queste partite. Sulla carta pensavamo di poter avere gli stessi punti, ma a livello di prestazioni la squadra ha dimostrato di poterci stare. Abbiamo una squadra giovane di esperienza e anche anagraficamente. Con l’Atalanta abbiamo fatto bene, con la Roma specialmente il primo tempo e anche con l’Udinese il secondo tempo. Ci manca solo l’esperienza, ma fa parte del percorso. Non possiamo però pensare che il Pisa si possa salvare a febbraio, se il Pisa si salverà potrà anche essere all’ultima giornata e all’ultimo minuto. Questa è la fotografia della categoria. Siamo molto soddisfatti del mercato, abbiamo preso giocatori di categoria, abbiamo preso tanti giocatori di esperienza e giovani da far crescere. Tra sei mesi capiremo se siamo stati bravi o no. Il nuovo centro sportivo? Sta andando avanti e a breve annunceremo il nuovo general contractor. Siamo nella fase finale della selezione, se le ruspe sono state ferme era per questo motivo. Nei prossimi giorni ripartiranno i lavori dopo l’annuncio di questa scelta. Entro la fine dell’anno cercheremo di avere anche i primi campi pronti, poi nel giro dei mesi invernali successivi di completarlo per un totale di 15 mesi”.

Foto: sito Pisa