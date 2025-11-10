Corrado: “Cuadrado e Albiol ci hanno portato molto. Tourè? Già due anni fa aveva tante offerte”

10/11/2025 | 22:38:01

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato a margine del Gran Galà del calcio: “Cuadrado ci ha dato molto, direi anche Albiol, ci hanno portato quell’esperienza che volevamo per “accudire” i giovani. Hanno portato dedizione al lavoro, entusiasmo, nonostante abbiano già vinto di tutto in carriera. Hanno portato entusiasmo. Tourè? Già due anni fa a gennaio lo avevamo fermato perché aveva avuto parecchie richieste, in Italia e all’estero. Lui ha sempre dimostrato di amare il progetto del Pisa e quando gli abbiamo detto che lo avremmo accontentato lui ci ha detto “No, voglio arrivare in alto con il Pisa”.

foto insta pisa