Corrado (ad Pisa): “Joao Pedro? Si è chiusa una porta, si apre un portone. Lucca? Fantacalcio”

16/01/2026 | 20:40:53

L’ad del Pisa, Giovanni Corrado, ha parlato a Sky prima della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Abbiamo preso Bozhinov, un ragazzo classe 2005 dell’Anversa: è talentoso ed è già pronto per giocare stasera. Lo stesso discorso vale per Durosinmi, sono giocatori da Pisa. Joao Pedro ha scelto un’altra strada nonostante all’inizio avesse deciso di intraprendere questa bella idea con noi. Chiusa una parta, apriremo un portone”.

Sulla pazza idea Lucca: “Oggi è fantacalcio. Vogliamo bene a Lorenzo, che è un giocatore molto importante e soprattutto un ragazzo perbene. Con lui abbiamo sfiorato la Serie A, probabilmente gli portiamo anche fortuna perché l’unico gol che ha fatto quest’anno in campionato è stato proprio contro di noi. Ci sentiamo spesso, gli abbiamo sempre detto che deve cercare di ritagliarsi spazio e mostrare le sue qualità in una delle migliori società, ovvero il Napoli. Poi per il resto… si vedrà”.

Sul campo del Pisa, più stretto rispetto agli altri della Serie A: “Nelle ultime settimane abbiamo sentito dire questo, ma la Lega lo ha misurato e i metri sono sempre gli stessi. Io pensavo fossero più piccole le porte: abbiamo fatto 1 gol in casa e 14 in trasferta. Se serve, le allarghiamo…”.

Foto: logo Pisa