Corrado (ad Pisa): “Grande emozione la prima in casa. Raul Albiol? Gli diamo tempo per decidere”

30/08/2025 | 20:46:40

GIovanni Corrado, ad del Pisa, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Roma.

Queste le sue parole: “Emozione? Sicuramente per la prima in casa c’è, ma l’abbiamo messa da parte, è stata una estate lunga, l’emozione principale è quella di giocare la prima in questo stadio perché è stata una corsa contro il tempo. Ringrazio la società che ha lavorato giorno e notte e vedere lo stadio pieno è una bella emozione”.