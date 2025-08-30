Corrado (ad Pisa): “Grande emozione la prima in casa. Raul Albiol? Gli diamo tempo per decidere”
30/08/2025 | 20:46:40
GIovanni Corrado, ad del Pisa, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Roma.
Queste le sue parole: “Emozione? Sicuramente per la prima in casa c’è, ma l’abbiamo messa da parte, è stata una estate lunga, l’emozione principale è quella di giocare la prima in questo stadio perché è stata una corsa contro il tempo. Ringrazio la società che ha lavorato giorno e notte e vedere lo stadio pieno è una bella emozione”.
La ciliegina Raul Albiol? “Bella squadra lo dirà il campo. Su Albiol: per una società come Pisa, da 34 anni lontana dal calcio che conta, già il fatto che giocatori come lui e Cuadrado possano considerare Pisa come una opportunità ci riempie d’orgoglio. E’ un calciatore straordinario. Anche la famiglia pretende qualcosa dunque gli stiamo lasciando tutto il tempo necessario”.
Foto: Instagram Pisa
