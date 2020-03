Lodevole iniziativa dell’attaccante del Barcellona, Luis Suarez, che ha avviato la sua campagna personale di aiuti in Uruguay. Infatti, Il Pistolero ha fatto distribuire nella capitale, Montevideo, 500 cestini della spesa pieni di alimenti deperibili e prodotti per l’igiene. “Non c’è nulla di cui ringraziare. – ha dichiarato – È il minimo che posso fare per aiutare i miei connazionali.”

Foto: AS