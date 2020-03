Coronavirus, si ferma anche l’A-League: “Impossibile proseguire”

Il Coronavirus ferma anche il calcio australiano: ad annunciarlo, nella notte, è stata la stessa A-League, tramite i suoi canali social. “La Football Federation Australia (FFA) ha annunciato oggi di aver posticipato gli ottavi di finale della stagione 2019/20 della Hyundai A-League. Questo rinvio ha effetto immediato. – si legge nel comunicato – La decisione è l’ultima di una serie di misure introdotte da FFA in risposta alla diffusione in corso di COVID-19 e arriva con il supporto unanime di tutti i club Hyundai A-League. FFA esaminerà la situazione nelle prossime settimane con un’ulteriore valutazione formale dello stato, prevista per il 22 aprile. L’obiettivo in questa fase è riprogrammare le partite non appena è ragionevolmente possibile farlo per completare la stagione. I club e i giocatori hanno indicato a FFA che saranno pronti a continuare qualora la competizione fosse in grado di riprendere.”

