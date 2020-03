Coronavirus, Sanchez & co. verranno messi in quarantena al rientro in Cile

L’emergenza Coronavirus spaventa anche il Sud America. Infatti, le autorità del Cile hanno deciso di mettere in quarantena tutti coloro che rientreranno in patria da Paesi in cui si sono segnalati casi di epidemia. Il ministro della Salute cileno, Jaime Manalich, ha annunciato che potranno scegliere se osservare la quarantena sotto osservazione o nelle proprie abitazioni. Di conseguenza, anche i calciatori che rientreranno nel Paese sudamericano per rispondere alla chiamata della Nazionale dovranno sottoporsi a tale trattamento prima di scendere in campo contro Uruguay e Colombia. Un bel grattacapo, ad esempio, per calciatori come Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Gary Medel. Per loro, sarebbe quasi impossibile essere pronti per scendere in campo: infatti, supponendo di iniziare tale periodo da domani, arriverebbero al 26 marzo – giorno della prima gara – senza essersi mai allenati con i compagni.

