Coronavirus, Sambia in coma indotto. L’agente: “Condizioni stabili, ma non migliora”

Junior Sambia, centrocampista 23enne del Montpellier, è in coma indotto dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Le sue condizioni non migliorano, come dichairato dal suo agente Frederic Guerra ai microfoni de Le Parisien: “Non è peggiorato, ma purtroppo nemmeno migliorato e la situazione è difficile. Ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale, le sue condizioni poi a livello polmonare sono peggiorate”.

Foto: Twitter ufficiale Montpellier