Coronavirus, riunione straordinaria del CONI alle ore 15,00

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha indetto una riunione straordinaria per le ore 15.00 in merito alla situazione legata al coronavirus. A tale riunione parteciperanno tutti i presidenti delle Federazioni degli sport professionistici (Calcio, Pallacanestro, Golf e Ciclismo) e degli sport di squadra (Baseball, Softball, Handball, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Hochey Ghiaccio, Hockey Prato, Hockey a Rotelle, Football Americano, Cricket e Palla Tamburello), nonché le due Federazioni di servizi (Medici Sportivi e Cronometristi). Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sarà presente via collegamento Skype.

Foto: sito ufficiale CONI