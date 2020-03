Coronavirus, rinviata Manchester City-Arsenal: 14 Gunners in quarantena preventiva

Il Coronavirus colpisce anche la Premier League: infatti, il Manchester City ha annunciato il rinvio del recupero della 28esima giornata di campionato previsto questa sera contro l’Arsenal all’Etihad. Nella nota diramata dai Citizens si legge: “La decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici, dopo che è stato rivelato che membri dello staff dell’Arsenal sono stati in contatto col proprietario dell’Olympiakos, Evangelos Marinakis, positivo al Covid-19.” Infatti, Arsenal e Olympiakos si sono sfidati recentemente in Europa League: di conseguenza, 14 calciatore dei Gunners e 4 membri dello staff sono stati messi in quarantena preventiva.

