Coronavirus, positivo anche Saraniti: “Sto bene, il mio pensiero va a tutti gli operatori sanitari”

Anche Andrea Saraniti è risultato positivo al Coronavirus. Lo stesso attaccante del Vicenza ha rilasciato alcune dichiarazioni: “A seguito di alcuni sintomi influenzali, ho fatto il tampone e mi è arrivato l’esito positivo al Covid-19 – le sue parole – Sto bene sia mentalmente che fisicamente. La mia famiglia fortunatamente, ad oggi, non ha alcun tipo di problematica o sintomi, perciò io continuo a fare allenamento a casa. Volevo rivolgere un pensiero a tutti gli operatori sanitari, medici e dottori per questa battaglia che stanno combattendo per farci stare più tranquilli. Noi dobbiamo essere intelligenti, noi popolo italiano siamo intelligenti e lo stiamo dimostrando. Ancora di più in questo momento difficile diamo una mano a coloro che ci stanno salvando, stiamo a casa, non usciamo per cavolate. Se andiamo a fare la spesa ok, se andiamo in farmacia ok, se c’è un problema in famiglia per andare in ospedale ok, però stiamo a casa, aiutiamo coloro che ci stanno aiutando. Un abbraccio a tutti”.

