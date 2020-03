Coronavirus, positivo anche il presidente della Federcalcio svizzera

Anche la Super League svizzera si è dovuta fermare di fronte all’emergenza Coronavirus. Un’emergenza che, nello specifico, ha anche colpito direttamente i vertici della Federcalcio svizzera, la Swiss Football League. Infatti, il presidente della Federazione, Dominique Blanc, è risultato positivo al tampone per il COVID-19: “Mi sento abbastanza bene in questo momento e ho solo lievi sintomi influenzali. – ha dichiarato tramite un comunicato della SFL – Attualmente mi trovo in isolamento.”

Foto: FootballTickets.net