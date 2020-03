Coronavirus, Pescara in campo a Benevento con le mascherine. La foto

In occasione del match valido per la 28esima giornata di Serie B, in casa del Benevento, i giocatori del Pescara sono scesi in campo indossando le mascherine protettive per l’emergenza Coronavirus. Lo stesso club abruzzese, sui propri canali social, ha successivamente spiegato: “Preoccupati per la salute dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell’arbitro poiché non previste dal regolamento”.

Foto: Twitter ufficiale Pescara