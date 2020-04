Coronavirus, Patrick Vieira in aiuto delle case di cura di Nizza

La leggenda del calcio francese e attuale tecnico del Nizza, Patrick Vieira, ha donato 250 confezioni di medicinali agli anziani delle case di cura della città. Ad annunciarlo, il sindaco Christian Estrosi: “Ogni atto di beneficenza di ogni persona è prezioso per il nostro pubblico più fragile. In solidarietà siamo sempre i più forti e ringrazio Patrick Vieira e l’OGC Nice per la loro generosità. Questa donazione è una continuazione di ciò che volevo per mantenere i contatti con le famiglie e limitare l’isolamento dei nostri anziani durante il periodo di confinamento. “