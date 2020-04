Coronavirus, Mertens mette all’asta la maglia del record di gol indossata durante Napoli-Barcellona

Anche Dries Mertens parteciperà all’asta di beneficenza per le persone in difficoltà a Napoli avviata da Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara con la loro fondazione. In un video sui social il belga ha annunciato di voler mettere all’asta una maglia molto importante, quella della sfida d’andata di Champions League contro il Barcellona, durante la quale ha siglato il gol numero 121 con la maglia del Napoli, raggiungendo Marek Hamsik in cima alla classifica all time del club azzurro. “Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la Fondazione Cannavaro-Ferrara e metto all’asta questa maglia della partita Napoli-Barcellona in cui ho fatto il record di gol raggiungendo Hamsik.” – ha annunciato.

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League