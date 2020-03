Coronavirus, martedì assemblea d’urgenza per Euro 2020. Federcalcio gallese: “Prima la salute, poi lo sport”

L’emergenza Coronavirus preoccupa anche la Uefa in vista di Euro 2020. Martedì ad Amsterdam, secondo quanto riportano i principali tabloid britannici, prima del sorteggio dei gironi della Nations League 2020-2021, è in programma un’assemblea urgente con tutte le 55 federazioni affiliate per fare il punto della situazione e valutare le mosse in vista del torneo. “Dovremmo giocare contro l’Italia a Roma, ma bisogna pensare prima alla salute e poi allo sport”, ha spiegato il presidente della federazione gallese Kieran O’Connor ai microfoni del Sun.