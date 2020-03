Coronavirus, Marco Reus accorre in aiuto delle piccole imprese locali di Dortmund

Anche Marco Reus scende in campo nella lotta al Coronavirus. Infatti, l’attaccante del Borussia Dortmund, insieme alla moglie Scarlett, ha donato 500.000 Euro per aiutare le piccole imprese locali della città a sopravvivere alla crisi che sarà causata dall’emergenza. “La vita sociale come la conosciamo è ferma. – ha detto il calciatore tramite un video sul suo profilo Instagram – E questo è esattamente ciò che crea enormi problemi per le aziende piccole. Nonostante il loro lavoro appassionato, non sono riusciti a accumulare riserve per sopravvivere settimane senza clienti. Ma questi sono i negozi che rendono ogni città unica. Vogliamo aiutarli.Vorrei incoraggiarvi a sostenere le imprese locali delle vostre città natale.”

Foto: Futaa