Coronavirus, l’Inter dona 300mila mascherine alla Protezione Civile

Nonostante la quarantena necessaria dopo la positività del calciatore della Juventus Daniele Rugani, l’Inter si muove per aiutare il Paese ad affrontare l’emergenza Coronavirus. Infatti, Suning International ha deciso di donare alla Protezione Civile ben 300mila mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitrari, come indumenti protettivi e prodotti per la disinfestazione.