Coronavirus, l’Honved sospende Sannino in via precauzionale

L’Honved Budapest ha deciso di fermare a scopo precauzionale il tecnico italiano Giuseppe Sannino. Secondo quanto riferisce il club ungherese, attualmente quinto in classifica, l’allenatore è stato temporaneamente sospeso perché – come recita la nota pubblicata dal sito ufficiale del club – “potrebbe essere entrato in contatto con persone che vivono in aree sigillate dal Coronavirus”. Nel comunicato, l’Honved spiega che Sannino e il suo staff non mostrano alcun sintomo ma che per precauzione, in difesa di tifosi, giocatori e colleghi sabato non saranno presenti in panchina per la sfida contro il Dvtk.

