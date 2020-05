Coronavirus, l’argentino Marcos Rojo viola ancora il lockdown

Marcos Rojo ha violato nuovamente il lockdown. Il difensore argentino dell’Estudiantes – ma di proprietà del Manchester United – infatti, è stato filmato dal fratello Franco mentre era in visita ad amici e giocava a carte. Video che, poi, è stato postato sui social per essere poi cancellato. In Argentina, il lockdown sarà valido fino al 10 maggio e, già lo scorso venerdì, Rojo era stato sorpreso a violarlo e giocare a calcio al parco.

Foto: Metro.co.uk