Coronavirus, l’ad del Borussia Dortmund rinuncia ad un terzo del suo stipendio

In Germania, l’emergenza Coronavirus ha colpito ovviamente anche il mondo del calcio e la Bundesliga sta valutando con i club di chiedere ai calciatori di ridurre parzialmente il loro stipendio in questa stagione. Nel mentre, dopo il CT della Nazionale, Joachim Loew, e il direttore tecnico Oliver Bierhoff, un altro dirigente del calcio tedesco ha deciso di decurtarsi lo stipendio. Infatti, l’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha deciso di rinunciare ad un terzo del suo stipendio da 1.9 milioni di Euro per non gravare ulteriormente sulle casse del club in vista dell’emergenza attuale.

Foto: Bild