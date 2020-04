Coronavirus, la Premier League stanzia 4 milioni per finanziare i test in vista della ripresa

La Premier League si prepara al ritorno in campo. Oggi il governo britannico ha dato il via libera per la ripresa, venerdì le alte sfere del calcio si riuniranno per discutere il protocollo di sicurezza, che sarà messa a punto da una commissione composta da esponenti dell’esecutivo, autorità sanitarie e dirigenti delle diverse federazioni sportive. Alla conferenza di sabato scorso, dove erano presenti tutti i medici sociali, è stato deciso che – in vista della ripresa – i giocatori e lo staff delle 20 società dovranno essere sottoposti a test per il Coronavirus due volte alla settimana, a partire dalla data di ritorno alle sessioni di allenamento: quasi 50 test obbligatori, per due volte a settimane, con un costo approssimativo di 350.000 euro per ogni club. Una spesa complessiva che sarà finanziata dalla massima lega calcistica inglese e che ammonterà a circa 4 milioni di euro.