Coronavirus, La Liga chiede ai club di controllare tassativamente tutti i calciatori

Dopo il caso del Valencia, che ha circa il 35% della rosa infettato da Coronavirus, La Liga ha preso seriamente l’emergenza. Infatti, il presidente Javier Tebas ha messo a disposizione di tutti i club i mezzi necessari per effettuare i tamponi per individuare casi di COVID-19. Alcuni club, come Barcellona, Valencia, Real Madrid e Levante hanno già effettuato tutti i controlli necessari e i tamponi nei giorni scorsi, mentre altri si sono limitati a monitorare eventuali casi sospetti. La richiesta di Tebas è quella che ogni club effettui i tamponi sui propri tesserati ed estenda i controlli anche alle squadre B. A riportarlo è AS.

Foto: sito ufficiale La Liga