Coronavirus, la Federcalcio svizzera chiede di ripartire a porte chiuse

Anche la Swiss Football League pensa di far riparte il campionato di calcio a porte chiuse. Infatti, in collaborazione con l’Istituto di malattie infettive di Berna, la SFL ha stilato un piano di ritorno alla normalità. Nel comunicato si legge: “In questo momento sembra questo l’unico percorso percorribile per salvare il calcio professionistico elvetico come lo conosciamo oggi, nel rispetto di misure di sicurezza importanti per proteggere i giocatori e la popolazione.”