Coronavirus: la CONMEBOL chiede il rinvio delle qualificazioni a Qatar 2022

Nella giornata di ieri, la CONMEBOL – la massima istituzione calcistica del Sudamerica – ha pubblicato una lettera indirizzata alla FIFA in cui si chiede il rinvio delle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo di Qatar 2022 a causa della rapida diffusione di Coronavirus.

La lettera è firmata dal segretario generale José Astigarraga e indirizzata al suo corrispettivo nella FIFA, Fatma Samoura. In essa, si afferma che la “diffusione di CONAVID-19 nel mondo, ha portato alla riprogrammazione dell’incontro del Consiglio e CONGRESSO FIFA, rende il calcio non esente dalla sua portata. Di conseguenza, essendoci molti calciatori delle nostre Nazionali provenienti da Paesi con un alto tasso di contagio, potrebbero essere messi in quarantena, il che renderebbe impossibile per loro essere disponibili.” La richiesta è stata appoggiata da tutti e 10 paesi della CONMEBOL: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

Foto: sito ufficiale CONMEBOL