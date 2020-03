Coronavirus: Jovic e Ninkovic evadono la quarantena e vengono denunciati

Luka Jovic e Nikola Ninkovic avrebbero violato la quarantena e sarebbero stati denunciati. E’ quello che riporta il quotidiano serbo Blic, secondo cui gli attaccanti di Real Madrid e Ascoli sarebbero stati visti in giro per Belgrado dopo il loro rientro in patria: “Abbiamo visto alcuni nostri calciatori che militano all’estero e che sono rientrati senza rispettare le regole di auto-isolamento – queste le parole della premier Ana Brnabic – sono esempi di cui le nostre autorità dovranno occuparsi.”

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League