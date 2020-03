Coronavirus, John Heitinga porta i pasti alle persone più bisognose

In questi giorni sono salite alla cronaca le diverse iniziative e donazioni dei calciatori per combatte il Coronavirus. Tra di esse, merita una menzione speciale John Heitinga. L’ex-Ajax, oggi allenatore del settore giovanile dei Lancieri, sta conducendo una bella iniziativa che consiste nel dare 200 pasti al giorno alle persone che ne hanno bisogno. L’iniziativa si chiama“Un piatto per i nostri eroi”, e consiste nel dare circa 200 pasti al giorno tra le persone che lavorano quotidianamente per fermare il virus ad Amsterdam: “Le persone che tengono a galla il Paese se lo meritano. Siamo già stati nelle stazioni di polizia, negli ospedali e dagli anziani. Lavorano per ore ed è disumano. Se lo meritano tutti.”