Coronavirus, il Wuhan Zall in isolamento dopo il rientro dalla Spagna

I calciatori e lo staff tecnico del Wuhan Zall sono stati messi in isolamento a Shenzen dopo il loro rientro dalla Spagna. Il club originario della città della provincia di Hubei, che per prima lo scorso dicembre ha dovuto fare i conti con l’emergenza Coronvirus, ha trascorso l’ultimo mese e mezzo in Spagna, per svolgere la preparazione pre-campionato. Preparazione che è stata prolungata appunto per via dell’emergenza che aveva colpito la città di Wuhan. Purtroppo, però, oggi la Spagna è diventato uno dei principali focolai d’Europa e, di conseguenza, i calciatori cinesi saranno costretti ad un ulteriore periodo di isolamento.

Foto: RSI