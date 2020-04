Coronavirus, il Saint-Etienne vende i biglietti della finale di Coppa di Francia per raccogliere fondi

Il Saint-Etienne ha deciso di mobilitarsi in un modo differente per sostenere la lotta al Coronavirus. Infatti, il club francese, qualificato per la finale di Coppa di Francia contro il PSG, ha avuto l’idea di offrire 80.000 posti virtuali allo Stade de France, al prezzo simbolico di un Euro. “L’obiettivo è quello di riempire lo stadio per raccogliere la massima quantità di denaro a beneficio dei ricercatori del CHU de Saint-Etienne che uniscono le forze per sconfiggere COVID-19.” ha annunciato il club in una nota ufficiale.